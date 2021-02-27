"РБ Лейпциг" готов летом продать двух лидеров
После завершения текущего сезона "РБ Лейпциг" может покинуть не только центральный защитник Дайот Упамекано.
По информации Bild, также "быки" готовы продать вратаря Петера Гулачи и хавбека Марселя Забитцера.
Сообщается, что клуб уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями.
В этом сезоне 30-летний Гулачи пропустил 32 гола в 32 матчах. 26-летний Забитцер провёл 27 игр, забил 6 мячей и сделал 6 ассистов.
Рыночная стоимость венгерского голкипера оценивается в 12 миллионов евро, а австрийского полузащитника - в 42 миллиона.
Не пропустите: Нагельсманн готов сменить Моуринью в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" может летом избавиться от Де Хеа и Марсьяля
-
Ерохин назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство
-
"Реал" определился с будущим Эдегора, отданного в аренду "Арсеналу"
-
Тренеру "Химок" стало плохо перед матчем с "Уфой"
-
Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед"
-
Аленичев оценил шансы "Спартака" финишировать на втором месте в РПЛ
-
"РБ Лейпциг" готов летом продать двух лидеров
-
"Зенит" поздравил Семака с юбилеем
-
Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера
-
"Наполи" может вернуться к кандидатуре Сарри
-
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме
-
СМИ: приоритет Месси - сильный спортивный проект, а не деньги
-
Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на лето
-
Кокорин подтвердил готовность сыграть с "Удинезе"
-
"Бернли" назвал "Тоттенхэму" цену на вратаря Поупа
-
В "Тамбове" отреагировали на слухи, что матч с "Ротором" был договорным
-
"Милан" может переманить Иммобиле
-
"Монако" нацелился на форварда "Арсенала"
-
Адриано Галлиани заразился коронавирусом
-
Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20