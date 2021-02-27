"РБ Лейпциг" готов летом продать двух лидеров

После завершения текущего сезона "РБ Лейпциг" может покинуть не только центральный защитник Дайот Упамекано.

По информации Bild, также "быки" готовы продать вратаря Петера Гулачи и хавбека Марселя Забитцера.

Сообщается, что клуб уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями.

В этом сезоне 30-летний Гулачи пропустил 32 гола в 32 матчах. 26-летний Забитцер провёл 27 игр, забил 6 мячей и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость венгерского голкипера оценивается в 12 миллионов евро, а австрийского полузащитника - в 42 миллиона.

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