"РБ Лейпциг" готов отпустить Кейта в "Ливерпуль" зимой за 20 миллионов евро

Гвинейский полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта может перейти в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, немецкий клуб готов расстаться с футболистом за дополнительные 20 миллионов евро.

Напомним, что 22-летний хавбек должен перейти в "Ливерпуль" летом за 75 миллионов евро. Но после ухода Филиппе Коутиньо в "Барселону", английский клуб решил форсировать трансфер Кейта.

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