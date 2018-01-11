"РБ Лейпциг" готов отпустить Кейта в "Ливерпуль" зимой за 20 миллионов евро

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"РБ Лейпциг" готов отпустить Кейта в "Ливерпуль" зимой за 20 миллионов евро

Гвинейский полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта может перейти в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, немецкий клуб готов расстаться с футболистом за дополнительные 20 миллионов евро. 

Напомним, что 22-летний хавбек должен перейти в "Ливерпуль" летом за 75 миллионов евро. Но после ухода Филиппе Коутиньо в "Барселону", английский клуб решил форсировать трансфер Кейта.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" изменил позицию по Наби Кейта. | http://soccernews.ru

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