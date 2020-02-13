"РБ Лейпциг" готов продать Упамекано, за которым охотятся "Барселона", "Бавария" и клубы АПЛ
"РБ Лейпциг" принял решение расстаться грядущим летом с центральным защитником Дайотом Упамекано, сообщает Bild.
Дело в том, что контракт француза с "быками" истекает в 2021 году и он не горит желанием его продлевать.
Среди претендентов на 21-летнего футболиста называются "Барселона", "Бавария", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".
Рыночная стоимость Упамекано - 50 миллионов евро. В текущем сезоне он сделал 1 голевую передачу в 24 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16