"РБ Лейпциг" готов продать Упамекано, за которым охотятся "Барселона", "Бавария" и клубы АПЛ

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"РБ Лейпциг" готов продать Упамекано, за которым охотятся "Барселона", "Бавария" и клубы АПЛ

"РБ Лейпциг" принял решение расстаться грядущим летом с центральным защитником Дайотом Упамекано, сообщает Bild.

Дело в том, что контракт француза с "быками" истекает в 2021 году и он не горит желанием его продлевать.

Среди претендентов на 21-летнего футболиста называются "Барселона", "Бавария", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость Упамекано - 50 миллионов евро. В текущем сезоне он сделал 1 голевую передачу в 24 матчах.

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