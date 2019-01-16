"РБ Лейпциг" готов сделать Вернера самым высокооплачиваемым игроком команды

"РБ Лейпциг" готов сделать нападающего Тимо Вернера самым высокооплачиваемым игроком команды, сообщает Bulinews.

По информации источника, чтобы убедить форварда продлить контракт с клубом, "быки" могут увеличить его оклад до 6 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2020 года. За ситуацией внимательно следят "Реал", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Если в ближайшее время Вернер не договорится с "РБ Лейпциг" о продлении сотрудничества, то летом вышеупомянутые клубы постараются заполучить его. Стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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