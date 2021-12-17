"РБ Лейпциг" хочет избавиться от Мориба, купленного летом у "Барселоны"

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"РБ Лейпциг" хочет избавиться от Мориба, купленного летом у "Барселоны"

Фото инстаграм Илайша Мориба

"РБ Лейпциг" ищет новую команду для полузащитника Илайша Мориба, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, в клубе не рассчитывают на 18-летнего футболиста, который всего несколько месяцев назад пополнил состав "быков".

"РБ Лейпциг" хочет избавиться от гвинейца уже во время зимнего трансферного окна.

Немцы купили Мориба в конце августа у "Барселоны" за 16 миллионов евро + бонусы до 6 миллионов. С тех пор хавбек поучаствовал в 6 матчах.

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