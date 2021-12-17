"РБ Лейпциг" хочет избавиться от Мориба, купленного летом у "Барселоны"
"РБ Лейпциг" ищет новую команду для полузащитника Илайша Мориба, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, в клубе не рассчитывают на 18-летнего футболиста, который всего несколько месяцев назад пополнил состав "быков".
"РБ Лейпциг" хочет избавиться от гвинейца уже во время зимнего трансферного окна.
Немцы купили Мориба в конце августа у "Барселоны" за 16 миллионов евро + бонусы до 6 миллионов. С тех пор хавбек поучаствовал в 6 матчах.
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|Команда
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
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|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
|32
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