"РБ Лейпциг" хочет усилиться экс-вингером "Баварии"

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"РБ Лейпциг" хочет усилиться экс-вингером "Баварии"

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич может снова оказаться в немецком клубе.

Напомним, что прошлый сезон хорват провёл в аренде в "Баварии", но мюнхенцы решили его не выкупать за 20 миллионов евро.

Теперь "нерадзурри" готовы отпустить 31-летнего футболиста за 15 миллионов, ситуацией намерен воспользоваться "РБ Лейпциг".

"Быки" либо приобретут Перишича за указанную сумму, либо арендуют его с опцией последующего выкупа.

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