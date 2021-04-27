"РБ Лейпциг" хочет забрать лучшего бомбардира "Зальцбурга"
Фото: Твиттер @PatsonDaka20
"РБ Лейпциг" планирует летом купить форварда "Зальцбурга" Патсона Дака, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, немцы уже предложили футболисту заключить пятилетний контракт.
#Leipzig are working to sign the striker Patson #Daka from #Salzburg. Offered 5-years contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2021
Соглашение 22-летнего замбийца с "Зальцбургом" действует до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне нападающий выходил на поле в составе клуба в 36 матчах во всех соревнованиях. На его счету 31 забитый мяч и 10 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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