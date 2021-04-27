"РБ Лейпциг" хочет забрать лучшего бомбардира "Зальцбурга"

Фото: Твиттер @PatsonDaka20

"РБ Лейпциг" планирует летом купить форварда "Зальцбурга" Патсона Дака, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немцы уже предложили футболисту заключить пятилетний контракт.

Соглашение 22-летнего замбийца с "Зальцбургом" действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в составе клуба в 36 матчах во всех соревнованиях. На его счету 31 забитый мяч и 10 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.