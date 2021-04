"РБ Лейпциг" хочет забрать лучшего бомбардира "Зальцбурга"

Фото: Твиттер @PatsonDaka20

"РБ Лейпциг" планирует летом купить форварда "Зальцбурга" Патсона Дака, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немцы уже предложили футболисту заключить пятилетний контракт.

#Leipzig are working to sign the striker Patson #Daka from #Salzburg. Offered 5-years contract. #transfers