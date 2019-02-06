"РБ Лейпциг" и "Аугсбург" вышли в четвертьфинал Кубка Германии
Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. "РБ Лейпциг" и "Аугсбург" обыграли, соответственно, "Вольфсбург" и "Хольштайн Киль" и завоевали путевки в четвертьфинал.
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Матеус Кунья, 9 - 1:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Демме (Ильзанкер, 90), Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 84).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Клаус, 84), Арнольд, Реджбечай (Йебоа, 59), Малли (Брекало, 59), Верхаг, Вегорст.
"Хольштайн Киль" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Грегорич, 85 - 0:1
"Аугсбург": Кобель, Гетце (Стафилидис, 39), Макс, Оксфорд, Данзо, Грегорич, Хедира, Байер, Хан, Рихтер (Чжи Дон Вон, 60), Кордова (Йенсен, 72).
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11