"РБ Лейпциг" и "Аугсбург" вышли в четвертьфинал Кубка Германии

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"РБ Лейпциг" и "Аугсбург" вышли в четвертьфинал Кубка Германии

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. "РБ Лейпциг" и "Аугсбург" обыграли, соответственно, "Вольфсбург" и "Хольштайн Киль" и завоевали путевки в четвертьфинал.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Матеус Кунья, 9 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Демме (Ильзанкер, 90), Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 84).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Клаус, 84), Арнольд, Реджбечай (Йебоа, 59), Малли (Брекало, 59), Верхаг, Вегорст.

"Хольштайн Киль" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Грегорич, 85 - 0:1

"Аугсбург": Кобель, Гетце (Стафилидис, 39), Макс, Оксфорд, Данзо, Грегорич, Хедира, Байер, Хан, Рихтер (Чжи Дон Вон, 60), Кордова (Йенсен, 72).

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