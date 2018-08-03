"РБ Лейпциг" и "Аякс" крупно проиграли в товарищеских матчах, "Боруссия" упустила победу над "Ренном"

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"РБ Лейпциг" и "Аякс" крупно проиграли в товарищеских матчах, "Боруссия" упустила победу над "Ренном"

Завершились пять товарищеских матчей с участием европейских клубов.

"РБ Лейпциг" – "Хаддерсфилд" - 0:3

Голы: Мунье, 10 - 0:1, Диакаби, 60 - 0:2, Биллинг, 66 - 0:3.


"Аякс" – "Вольфсбург" - 0:3

Голы: Камачо, 60 - 0:1, Гинчек, 66 - 0:2, Мехмеди, 79 - 0:3.


"Вест Хэм" – "Анжер" - 1:0

Гол: Чичарито, 24 - 1:0.


"Боруссия Д" – "Ренн" - 1:1

Голы: Пищек, 2 - 1:0, Дель Кастильо, 90 - 1:1.


"Борнмут" – "Бетис" - 0:2

Голы: Будебуз, 17 - 0:1, Лорен, 90 - 0:2.

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