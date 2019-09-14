"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией".

"РБ Лейпциг" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 10 очков. "Бавария" отстает на два очка и занимает 3-е место.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:1

Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Форсберг (пен), 45 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Конате, Клостерманн (Демме, 46), Форсберг (Нкунку, 69), Лаймер, Забитцер, Мукиеле, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 81).

"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Гнабри (Дэвис, 62), Алькантара (Коутиньо, 88), Коман, Зюле, Левандовски, Мюллер (Толиссо, 63).

Предупреждения: Левандовски (26), Хальстенберг (26), Боатенг (57), Нкунку (78), Лаймер (80), Забитцер (90).

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