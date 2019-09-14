"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя
В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией".
"РБ Лейпциг" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 10 очков. "Бавария" отстает на два очка и занимает 3-е место.
"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:1
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Форсберг (пен), 45 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Конате, Клостерманн (Демме, 46), Форсберг (Нкунку, 69), Лаймер, Забитцер, Мукиеле, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 81).
"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Гнабри (Дэвис, 62), Алькантара (Коутиньо, 88), Коман, Зюле, Левандовски, Мюллер (Толиссо, 63).
Предупреждения: Левандовски (26), Хальстенберг (26), Боатенг (57), Нкунку (78), Лаймер (80), Забитцер (90).
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 4-го тура Примеры
-
"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"
-
"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя
-
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ
-
"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"
-
"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ
-
Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"
-
Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"
-
"Леганес" - "Вильярреал" - 0:3 (видеообзор матча Примеры)
-
"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Кокорин перед возвращением в "Зенит" может подписать контракт с другим клубом РПЛ
-
Кононов ответил на призывы о своем увольнении
-
"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю" и другие результаты 7-го тура УПЛ
-
"Вильярреал" уверенно разобрался с "Леганесом"
-
1
"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги
-
3
"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу"
-
Зидан прокомментировал победу над "Леванте"
-
"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0