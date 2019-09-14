"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя

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"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией".

"РБ Лейпциг" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 10 очков. "Бавария" отстает на два очка и занимает 3-е место.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 1:1

Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Форсберг (пен), 45 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Конате, Клостерманн (Демме, 46), Форсберг (Нкунку, 69), Лаймер, Забитцер, Мукиеле, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 81).

"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Гнабри (Дэвис, 62), Алькантара (Коутиньо, 88), Коман, Зюле, Левандовски, Мюллер (Толиссо, 63).

Предупреждения: Левандовски (26), Хальстенберг (26), Боатенг (57), Нкунку (78), Лаймер (80), Забитцер (90).

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Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 9
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 3 7
3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
13 Кельн Кельн 3 3
14 Падерборн Падерборн 3 1
15 Аугсбург Аугсбург 2 1
16 Герта Герта 3 1
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 3 0
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