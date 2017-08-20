"РБ Лейпциг" и "Бавария" встретятся во втором раунде Кубка Германии, дортмундская "Боруссия" сыграет с "Магдебургом"

Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Германии. Действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" встретится с "Магдебургом", а "Баварии" предстоит противостояние с "РБ Лейпциг".

Полностью итоги жеребьёвки выглядят так:

"РБ Лейпциг" - "Бавария"

"Швайнфурт" - "Айнтрахт" Франкфурт

"Оснабрюк" - "Нюрнберг"

"Магдебург" - "Боруссия" Дортмунд

"Падерборн" - "Бохум"

"Веен" - "Шальке"

"Фортуна" - "Боруссия" Мёнхенгладбах

"Майнц" - "Хольштайн"

"Герта" - "Кёльн"

"Байер" - "Унион"

"Ян" - "Хайденхайм"

"Вольфсбург" - "Ганновер"

"Вердер" - "Хоффенхайм"

"Кайзерслаутерн" - "Штутгарт"

"Гройтер Фюрт" - "Ингольштадт"

"Фрайбург" - "Динамо" Дрезден

Матчи второго раунда Кубка Германии пройдут 24 и 25 октября.