"РБ Лейпциг" и "Бавария" встретятся во втором раунде Кубка Германии, дортмундская "Боруссия" сыграет с "Магдебургом"

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"РБ Лейпциг" и "Бавария" встретятся во втором раунде Кубка Германии, дортмундская "Боруссия" сыграет с "Магдебургом"

Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Германии. Действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" встретится с "Магдебургом", а "Баварии" предстоит противостояние с "РБ Лейпциг".

Полностью итоги жеребьёвки выглядят так:

"РБ Лейпциг" - "Бавария"

"Швайнфурт" - "Айнтрахт" Франкфурт

"Оснабрюк" - "Нюрнберг"

"Магдебург" - "Боруссия" Дортмунд

"Падерборн" - "Бохум"

"Веен" - "Шальке"

"Фортуна" - "Боруссия" Мёнхенгладбах

"Майнц" - "Хольштайн"

"Герта" - "Кёльн"

"Байер" - "Унион"

"Ян" - "Хайденхайм"

"Вольфсбург" - "Ганновер"

"Вердер" - "Хоффенхайм"

"Кайзерслаутерн" - "Штутгарт"

"Гройтер Фюрт" - "Ингольштадт"

"Фрайбург" - "Динамо" Дрезден

Матчи второго раунда Кубка Германии пройдут 24 и 25 октября.

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
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