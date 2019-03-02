"РБ Лейпциг" и "Байер" добыли победы, "Фортуна" уничтожила "Шальке" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Победы одержали "Байер", "РБ Лейпциг", "Фортуна", "Герта" и "Айнтрахт", которые обыграли "Фрайбург", "Нюрнберг", "Шальке", "Майнц" и "Хоффенхайм" соответственно.
"Байер" – "Фрайбург" - 2:0
Голы: Арангис, 4 - 1:0, Бэйли, 73 - 2:0.
"Байер": Градецки, Едвай, Бендер (Драгович, 22), Вайзер, Та, Хавертц (Кор, 85), Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Бэйли (Паулиньо, 87), Фолланд.
"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Абраши (Хелер, 81), Хаберер, Франтц (Гондорф, 74), Грифо, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 68), Петерсен.
"Нюрнберг" – "РБ Лейпциг" - 0:1
Гол: Клостерманн, 40 - 0:1.
"Нюрнберг": Матения, Ляйбольд, Мюль, Эвертон, Валентини, Левен, Беренс, Керк (Мисидьян, 66), Эррас, Исхак, Кубо (Кнелль, 81).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг, Конате, Кампль (Мукиеле, 90), Лаймер, Забитцер (Брума, 90), Адамс, Поульсен, Матеус Кунья (Ильзанкер, 86).
"Шальке" – "Фортуна" - 0:4
Голы: Лукебакио, 35 (пенальти) - 0:1, Ковнацки, 62 - 0:2, Раман, 68 - 0:3, Ковнацки, 84 - 0:4.
"Шальке": Нюбель, Сане, Настасич (Скрибски, 46), Мендиль, Стамбули, Харит, Калиджури, Бенталеб, Брума, Ут (Эмболо, 77), Бургшталлер (Кутуджу, 61).
"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Гиссельманн, Айхан, Циммерманн, Баркок, Зоботтка (Хоффманн, 71), Финк, Лукебакио (Дукш, 86), Раман (Усами, 76), Ковнацки.
"Герта" – "Майнц" - 2:1
Голы: Штарк, 46 (автогол) - 0:1, Груйич, 50 - 1:1, Штарк, 60 - 2:1.
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Груйич, Дуда (Баак, 90), Майер, Калу (Лекки, 77), Зельке (Ибишевич, 67).
"Майнц": Мюллер, Донати (Кунде, 87), Белль, Ниакате, Аарон Мартин, Гбамен, Озтуналы, Квайсон, Латца (Максим, 79), Онисиво (Матета, 66), Уджа.
"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 3:2
Голы: Костич, 20 - 1:0, Жоэлинтон, 43 - 1:1, Бельфодиль, 60 - 1:2, Аллер, 89 - 2:2, Гонсалу Пасиенсия, 90 - 3:2.
"Айнтрахт": Трапп, Туре (Виллемс, 69), Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Костич, Гачинович, Роде (Гонсалу Пасиенсия, 80), Ребич (Йович, 46), Аллер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Адамс, Пош, Бренет, Шульц, Демирбай (Салаи, 37), Амири (Амаде, 82), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль (Нелсон, 78), Жоэлинтон.
Удаление: Адамс (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|23
|38
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|23
|32
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13