"РБ Лейпциг" и "Байер" добыли победы, "Фортуна" уничтожила "Шальке" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" и "Байер" добыли победы, "Фортуна" уничтожила "Шальке" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Победы одержали "Байер", "РБ Лейпциг", "Фортуна", "Герта" и "Айнтрахт", которые обыграли "Фрайбург", "Нюрнберг", "Шальке", "Майнц" и "Хоффенхайм" соответственно.

"Байер" – "Фрайбург" - 2:0

Голы: Арангис, 4 - 1:0, Бэйли, 73 - 2:0.

"Байер": Градецки, Едвай, Бендер (Драгович, 22), Вайзер, Та, Хавертц (Кор, 85), Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Бэйли (Паулиньо, 87), Фолланд.

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Абраши (Хелер, 81), Хаберер, Франтц (Гондорф, 74), Грифо, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 68), Петерсен.


"Нюрнберг" – "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Клостерманн, 40 - 0:1.

"Нюрнберг": Матения, Ляйбольд, Мюль, Эвертон, Валентини, Левен, Беренс, Керк (Мисидьян, 66), Эррас, Исхак, Кубо (Кнелль, 81).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг, Конате, Кампль (Мукиеле, 90), Лаймер, Забитцер (Брума, 90), Адамс, Поульсен, Матеус Кунья (Ильзанкер, 86).
 

"Шальке" – "Фортуна" - 0:4

Голы: Лукебакио, 35 (пенальти) - 0:1, Ковнацки, 62 - 0:2, Раман, 68 - 0:3, Ковнацки, 84 - 0:4.

"Шальке": Нюбель, Сане, Настасич (Скрибски, 46), Мендиль, Стамбули, Харит, Калиджури, Бенталеб, Брума, Ут (Эмболо, 77), Бургшталлер (Кутуджу, 61).

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Гиссельманн, Айхан, Циммерманн, Баркок, Зоботтка (Хоффманн, 71), Финк, Лукебакио (Дукш, 86), Раман (Усами, 76), Ковнацки.
 

"Герта" – "Майнц" - 2:1

Голы: Штарк, 46 (автогол) - 0:1, Груйич, 50 - 1:1, Штарк, 60 - 2:1.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Груйич, Дуда (Баак, 90), Майер, Калу (Лекки, 77), Зельке (Ибишевич, 67).

"Майнц": Мюллер, Донати (Кунде, 87), Белль, Ниакате, Аарон Мартин, Гбамен, Озтуналы, Квайсон, Латца (Максим, 79), Онисиво (Матета, 66), Уджа.


"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 3:2

Голы: Костич, 20 - 1:0, Жоэлинтон, 43 - 1:1, Бельфодиль, 60 - 1:2, Аллер, 89 - 2:2, Гонсалу Пасиенсия, 90 - 3:2.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Виллемс, 69), Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Костич, Гачинович, Роде (Гонсалу Пасиенсия, 80), Ребич (Йович, 46), Аллер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Адамс, Пош, Бренет, Шульц, Демирбай (Салаи, 37), Амири (Амаде, 82), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль (Нелсон, 78), Жоэлинтон.

Удаление: Адамс (65).

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 23 38
8 Герта Герта 24 35
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 24 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 23 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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