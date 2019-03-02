"РБ Лейпциг" и "Байер" добыли победы, "Фортуна" уничтожила "Шальке" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Победы одержали "Байер", "РБ Лейпциг", "Фортуна", "Герта" и "Айнтрахт", которые обыграли "Фрайбург", "Нюрнберг", "Шальке", "Майнц" и "Хоффенхайм" соответственно.

"Байер" – "Фрайбург" - 2:0

Голы: Арангис, 4 - 1:0, Бэйли, 73 - 2:0.

"Байер": Градецки, Едвай, Бендер (Драгович, 22), Вайзер, Та, Хавертц (Кор, 85), Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Бэйли (Паулиньо, 87), Фолланд.

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Абраши (Хелер, 81), Хаберер, Франтц (Гондорф, 74), Грифо, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 68), Петерсен.



"Нюрнберг" – "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Клостерманн, 40 - 0:1.

"Нюрнберг": Матения, Ляйбольд, Мюль, Эвертон, Валентини, Левен, Беренс, Керк (Мисидьян, 66), Эррас, Исхак, Кубо (Кнелль, 81).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг, Конате, Кампль (Мукиеле, 90), Лаймер, Забитцер (Брума, 90), Адамс, Поульсен, Матеус Кунья (Ильзанкер, 86).



"Шальке" – "Фортуна" - 0:4

Голы: Лукебакио, 35 (пенальти) - 0:1, Ковнацки, 62 - 0:2, Раман, 68 - 0:3, Ковнацки, 84 - 0:4.

"Шальке": Нюбель, Сане, Настасич (Скрибски, 46), Мендиль, Стамбули, Харит, Калиджури, Бенталеб, Брума, Ут (Эмболо, 77), Бургшталлер (Кутуджу, 61).

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Гиссельманн, Айхан, Циммерманн, Баркок, Зоботтка (Хоффманн, 71), Финк, Лукебакио (Дукш, 86), Раман (Усами, 76), Ковнацки.



"Герта" – "Майнц" - 2:1

Голы: Штарк, 46 (автогол) - 0:1, Груйич, 50 - 1:1, Штарк, 60 - 2:1.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Груйич, Дуда (Баак, 90), Майер, Калу (Лекки, 77), Зельке (Ибишевич, 67).

"Майнц": Мюллер, Донати (Кунде, 87), Белль, Ниакате, Аарон Мартин, Гбамен, Озтуналы, Квайсон, Латца (Максим, 79), Онисиво (Матета, 66), Уджа.



"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 3:2

Голы: Костич, 20 - 1:0, Жоэлинтон, 43 - 1:1, Бельфодиль, 60 - 1:2, Аллер, 89 - 2:2, Гонсалу Пасиенсия, 90 - 3:2.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Виллемс, 69), Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Костич, Гачинович, Роде (Гонсалу Пасиенсия, 80), Ребич (Йович, 46), Аллер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Адамс, Пош, Бренет, Шульц, Демирбай (Салаи, 37), Амири (Амаде, 82), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль (Нелсон, 78), Жоэлинтон.

Удаление: Адамс (65).

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам. | http://soccernews.ru