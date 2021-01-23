"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим неожиданные поражения "РБ Лейпциг" и "Байер", которые уступили "Майнцу" и "Вольфсбургу" соответственно, а также разгромную победу "Айнтрахта" над "Арминией" с очередным голом Луки Йовича.

"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5

Голы: 0:1 – 25 Андре Силва, 0:2 – 27 Костич, 0:3 – 33 Андре Силва, 1:3 – 36 Кордова, 1:4 – 51, автогол Нильссон, 1:5 – 75 Йович.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Ябо (Гебауэр, 46), Доан, Хартель (Майер, 77), Кунце, Клос (Шипплок, 77), Кордова (Зойферт, 59).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 72), Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе (Ильзанкер, 71), Костич, Соу (Роде, 77), Камада (Хрустич, 77), Юнес (Йович, 66), Андре Силва.
 

"Аугсбург" – "Унион" - 2:1

Голы: 1:0 – 17 Нидерлехнер, 1:1 – 25 Ингвартсен, 2:1 – 47 Нидерлехнер.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури, Хан (Финнбогасон, 82), Груэсо (Хедира, 90), Штробль, Рихтер (Йенсен, 72), Нидерлехнер (Гумны, 82).

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Гиссельманн, 79), Ленц (Тойхерт, 79), Андрих, Премель (Гентнер, 71), Ингвартсен (Гогия, 71), Беккер (Бюльтер, 62), Авонийи.
 

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2

Голы: 0:1 – 15 Адамс, 1:1 – 24 Ниакате, 1:2 – 30 Хальстенберг, 2:2 – 35 Ниакате, 3:2 – 50 Баррейро.

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене (Штегер, 67), Латца (Озтуналы, 66), Кор (Тауэр, 79), Баррейро (Буркардт, 87), Квайсон (Салаи, 67), Онисиво.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 55), Упамекано, Анхелиньо, Адамс (Мукиеле, 77), Забитцер, Ольмо (Хван Хи Чхан, 77), Айдара (Самарджич, 61), Форсберг (Клюйверт, 61), Серлот.
 

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 0:1 – 7 Вамангитука, 1:1 – 14 Демирович, 2:1 – 37 Чжон Ву Ен.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 74), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 60), Грифо (Хелер, 60), Чжон Ву Ен (Тил, 80), Демирович (Петерсен, 80).

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Мавропанос, 46), Антон (Клемент, 84), Кулибали (Томми, 84), Кастро (Климович, 62), Дидави (Калайджич, 68), Эндо, Мангаля, Гонсалес, Вамангитука.
 

"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1

Гол: 0:1 – 35 Баку.

"Байер": Градецки, Бендер (Фосу-Менса, 46), Та (Бельараби, 74), Тапсоба, Синкгравен, Арангис (Баумгартлингер, 74; Венделл, 81), Амири (Демирбай, 74), Виртц, Аларио, Бэйли, Диаби.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Брекало, 61), Герхардт, Шлагер (Бялек, 90), Баку (Гилавоги, 83), Вегорст.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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