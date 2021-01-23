"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим неожиданные поражения "РБ Лейпциг" и "Байер", которые уступили "Майнцу" и "Вольфсбургу" соответственно, а также разгромную победу "Айнтрахта" над "Арминией" с очередным голом Луки Йовича.

"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5

Голы: 0:1 – 25 Андре Силва, 0:2 – 27 Костич, 0:3 – 33 Андре Силва, 1:3 – 36 Кордова, 1:4 – 51, автогол Нильссон, 1:5 – 75 Йович.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Ябо (Гебауэр, 46), Доан, Хартель (Майер, 77), Кунце, Клос (Шипплок, 77), Кордова (Зойферт, 59).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 72), Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе (Ильзанкер, 71), Костич, Соу (Роде, 77), Камада (Хрустич, 77), Юнес (Йович, 66), Андре Силва.



"Аугсбург" – "Унион" - 2:1

Голы: 1:0 – 17 Нидерлехнер, 1:1 – 25 Ингвартсен, 2:1 – 47 Нидерлехнер.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури, Хан (Финнбогасон, 82), Груэсо (Хедира, 90), Штробль, Рихтер (Йенсен, 72), Нидерлехнер (Гумны, 82).

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Гиссельманн, 79), Ленц (Тойхерт, 79), Андрих, Премель (Гентнер, 71), Ингвартсен (Гогия, 71), Беккер (Бюльтер, 62), Авонийи.



"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2

Голы: 0:1 – 15 Адамс, 1:1 – 24 Ниакате, 1:2 – 30 Хальстенберг, 2:2 – 35 Ниакате, 3:2 – 50 Баррейро.

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене (Штегер, 67), Латца (Озтуналы, 66), Кор (Тауэр, 79), Баррейро (Буркардт, 87), Квайсон (Салаи, 67), Онисиво.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 55), Упамекано, Анхелиньо, Адамс (Мукиеле, 77), Забитцер, Ольмо (Хван Хи Чхан, 77), Айдара (Самарджич, 61), Форсберг (Клюйверт, 61), Серлот.



"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 0:1 – 7 Вамангитука, 1:1 – 14 Демирович, 2:1 – 37 Чжон Ву Ен.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 74), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 60), Грифо (Хелер, 60), Чжон Ву Ен (Тил, 80), Демирович (Петерсен, 80).

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Мавропанос, 46), Антон (Клемент, 84), Кулибали (Томми, 84), Кастро (Климович, 62), Дидави (Калайджич, 68), Эндо, Мангаля, Гонсалес, Вамангитука.



"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1

Гол: 0:1 – 35 Баку.

"Байер": Градецки, Бендер (Фосу-Менса, 46), Та (Бельараби, 74), Тапсоба, Синкгравен, Арангис (Баумгартлингер, 74; Венделл, 81), Амири (Демирбай, 74), Виртц, Аларио, Бэйли, Диаби.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Брекало, 61), Герхардт, Шлагер (Бялек, 90), Баку (Гилавоги, 83), Вегорст.

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