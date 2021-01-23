"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Выделим неожиданные поражения "РБ Лейпциг" и "Байер", которые уступили "Майнцу" и "Вольфсбургу" соответственно, а также разгромную победу "Айнтрахта" над "Арминией" с очередным голом Луки Йовича.
"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5
Голы: 0:1 – 25 Андре Силва, 0:2 – 27 Костич, 0:3 – 33 Андре Силва, 1:3 – 36 Кордова, 1:4 – 51, автогол Нильссон, 1:5 – 75 Йович.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Ябо (Гебауэр, 46), Доан, Хартель (Майер, 77), Кунце, Клос (Шипплок, 77), Кордова (Зойферт, 59).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 72), Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе (Ильзанкер, 71), Костич, Соу (Роде, 77), Камада (Хрустич, 77), Юнес (Йович, 66), Андре Силва.
"Аугсбург" – "Унион" - 2:1
Голы: 1:0 – 17 Нидерлехнер, 1:1 – 25 Ингвартсен, 2:1 – 47 Нидерлехнер.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури, Хан (Финнбогасон, 82), Груэсо (Хедира, 90), Штробль, Рихтер (Йенсен, 72), Нидерлехнер (Гумны, 82).
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Гиссельманн, 79), Ленц (Тойхерт, 79), Андрих, Премель (Гентнер, 71), Ингвартсен (Гогия, 71), Беккер (Бюльтер, 62), Авонийи.
"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2
Голы: 0:1 – 15 Адамс, 1:1 – 24 Ниакате, 1:2 – 30 Хальстенберг, 2:2 – 35 Ниакате, 3:2 – 50 Баррейро.
"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене (Штегер, 67), Латца (Озтуналы, 66), Кор (Тауэр, 79), Баррейро (Буркардт, 87), Квайсон (Салаи, 67), Онисиво.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 55), Упамекано, Анхелиньо, Адамс (Мукиеле, 77), Забитцер, Ольмо (Хван Хи Чхан, 77), Айдара (Самарджич, 61), Форсберг (Клюйверт, 61), Серлот.
"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1
Голы: 0:1 – 7 Вамангитука, 1:1 – 14 Демирович, 2:1 – 37 Чжон Ву Ен.
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 74), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 60), Грифо (Хелер, 60), Чжон Ву Ен (Тил, 80), Демирович (Петерсен, 80).
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Мавропанос, 46), Антон (Клемент, 84), Кулибали (Томми, 84), Кастро (Климович, 62), Дидави (Калайджич, 68), Эндо, Мангаля, Гонсалес, Вамангитука.
"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1
Гол: 0:1 – 35 Баку.
"Байер": Градецки, Бендер (Фосу-Менса, 46), Та (Бельараби, 74), Тапсоба, Синкгравен, Арангис (Баумгартлингер, 74; Венделл, 81), Амири (Демирбай, 74), Виртц, Аларио, Бэйли, Диаби.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Брекало, 61), Герхардт, Шлагер (Бялек, 90), Баку (Гилавоги, 83), Вегорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20