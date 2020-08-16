"РБ Лейпциг" и "Наполи" поборются за трансферную цель "Реала"

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"РБ Лейпциг" и "Наполи" поборются за трансферную цель "Реала"

"РБ Лейпциг" и "Наполи" проявляют интерес к норвежскому нападающему "Кристал Пэлас" Александру Серлоту, сообщает Sky Sports.

По сведения издания, немецкий и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Форвард также входит в сферу интересов "Наполи" и "Вольфсбурга".

Ранее сообщалось, что Серлотом также интересен мадридскому "Реалу".

В минувшем сезоне 24-летний Серлот выступал за "Трабзонспор" на правах аренды, провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 

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