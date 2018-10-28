"РБ Лейпциг" и "Шальке" разошлись сухим миром

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"РБ Лейпциг" и "Шальке" разошлись сухим миромВ матче 9-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своем поле сыграл в безголевую ничью с гельзенкирхенским "Шальке".

"РБ Лейпциг" - "Шальке" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гуляси, Мутиеле, Упамекано, Орбан, Хальстенберг, Лаймер (Брума, 80), Ильзанкер (Кампль, 68), Демме, Забитцер, Поульсен, Вернер (Огустин, 80).

"Шальке": Нубель, Стамбули, Сане, Настасич, Маккенни, Калиджури, Сердар, Бенталеб, Мендил (Шопф, 57), Эмболо (Бургшталлер, 89), Ут (Скржибски, 85).

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