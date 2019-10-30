"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии

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"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии

В рамках 1/16 финала Кубка Германии завершились ещё два матча. "Вердер" на своём поле крупно обыграл "Хайденхайм", а "РБ Лейпциг" в гостях нанёс сокрушительное поражение "Вольфсбургу".

"Вердер" – "Хайденхайм" - 4:1

Голы: 1:0 – 6 Рашица, 2:0 – 11 Битенкур, 3:0 – 18 Классен, 4:0 – 41 Фридль, 4:1 – 45, пенальти Шнаттерер.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Фридль, Ланг, Велькович, Баргфреде (Осако, 68), Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 46), Классен, Рашица (Голлер, 74), Сарджент.

"Хайденхайм": Айхер, Буш, Майнка, Хюзинг, Грисбек (Ференбах, 46), Дорш (Бианкади, 68), Тойеркауф, Шнаттерер, Кершбаумер, Ляйпертц, Отто (Шиммер, 46).
 

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:6

Голы: 0:1 – 13, автогол Перван, 0:2 – 55 Забитцер, 0:3 – 58 Форсберг, 0:4 – 61 Лаймер, 0:5 – 68 Вернер, 0:6 – 88 Вернер, 1:6 – 89 Вегорст.

"Вольфсбург": Перван, Тиссеран, Виллиам (Кнохе, 76), Мбабу, Брума, Штеффен, Герхардт (Реджбечай, 70), Арнольд, Брекало (Нмеча, 64), Жоао Виктор, Вегорст.

"РБ Лейпциг": Мвого, Упамекано (Ампаду, 72), Хальстенберг, Мукиеле, Орбан (Ильзанкер, 26), Лаймер, Забитцер (Нкунку, 65), Форсберг, Демме, Поульсен, Вернер.

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