"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии
В рамках 1/16 финала Кубка Германии завершились ещё два матча. "Вердер" на своём поле крупно обыграл "Хайденхайм", а "РБ Лейпциг" в гостях нанёс сокрушительное поражение "Вольфсбургу".
"Вердер" – "Хайденхайм" - 4:1
Голы: 1:0 – 6 Рашица, 2:0 – 11 Битенкур, 3:0 – 18 Классен, 4:0 – 41 Фридль, 4:1 – 45, пенальти Шнаттерер.
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Фридль, Ланг, Велькович, Баргфреде (Осако, 68), Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 46), Классен, Рашица (Голлер, 74), Сарджент.
"Хайденхайм": Айхер, Буш, Майнка, Хюзинг, Грисбек (Ференбах, 46), Дорш (Бианкади, 68), Тойеркауф, Шнаттерер, Кершбаумер, Ляйпертц, Отто (Шиммер, 46).
"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:6
Голы: 0:1 – 13, автогол Перван, 0:2 – 55 Забитцер, 0:3 – 58 Форсберг, 0:4 – 61 Лаймер, 0:5 – 68 Вернер, 0:6 – 88 Вернер, 1:6 – 89 Вегорст.
"Вольфсбург": Перван, Тиссеран, Виллиам (Кнохе, 76), Мбабу, Брума, Штеффен, Герхардт (Реджбечай, 70), Арнольд, Брекало (Нмеча, 64), Жоао Виктор, Вегорст.
"РБ Лейпциг": Мвого, Упамекано (Ампаду, 72), Хальстенберг, Мукиеле, Орбан (Ильзанкер, 26), Лаймер, Забитцер (Нкунку, 65), Форсберг, Демме, Поульсен, Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4