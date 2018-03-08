"РБ Лейпциг" и "Зенит" не забили голов в первом тайме

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" на выезде играет с "РБ Лейпциг".

После первого тайма счет не открыт - 0:0.

В первой половине немцы нанесли восемь ударов против четырех у россиян. Впрочем ни один из ударов не попал в створ ворот.

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