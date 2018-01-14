"РБ Лейпциг" исключил переход Кейта в "Ливерпуль" в январе

Гвинейский полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта останется в клубе до лета, сообщает официальный сайт клуба.

"Кейта останется игроком "РБ Лейпциг" до 30 июня 2018 года. Мы намерены прекратить все спекуляции о январском переходе Кейта в "Ливерпуль", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что английский клуб может ускорить трансфер Кейта за 15-20 миллионов евро.

Напомним, что 22-летний Кейта перейдет в "Ливерпуль" летом за 75 миллионов евро.

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