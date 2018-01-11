"РБ Лейпциг" изменил позицию по Наби Кейта
"РБ Лейпциг" изменил свою позицию по полузащитнику Наби Кейта, сообщает Bild.
Ранее руководство "быков" категорически отказывалось отпускать 22-летнего гвинейца в "Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна, однако теперь немецкий клуб готов пойти на такой шаг, если получит за это дополнительную компенсацию.
Напомним, что "Ливерпуль" начал форсировать переход Кейта после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону". "Красным" придётся заплатить за африканского хавбека от 65 до 75 миллионов евро.
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|4
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
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|28
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