"РБ Лейпциг" изменил позицию по Наби Кейта

"РБ Лейпциг" изменил свою позицию по полузащитнику Наби Кейта, сообщает Bild.

Ранее руководство "быков" категорически отказывалось отпускать 22-летнего гвинейца в "Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна, однако теперь немецкий клуб готов пойти на такой шаг, если получит за это дополнительную компенсацию.

Напомним, что "Ливерпуль" начал форсировать переход Кейта после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону". "Красным" придётся заплатить за африканского хавбека от 65 до 75 миллионов евро.

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