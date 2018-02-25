"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 1:2 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата Германии между "РБ Лейпциг" и "Кельном" (1:2).

Видео: "РБ Лейпциг" – "Кельн".

Не пропустите: Соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" проиграл худшей команде Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
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