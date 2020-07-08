"РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру

"РБ Лейпциг" объявил о переходе южнокорейского нападающего "Ред Булл Зальцбург" Хван Хи Чхана, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

В составе быков форвард может заменить Тимо Вернера, который перешел в "Челси".

24-летний Хван Хи Чхан выступал за "Ред Булл Зальцбург" с 2015 года. В составе австрийского клуба он провел 126 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 29 результативных передач.

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