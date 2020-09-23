"РБ Лейпциг" купил форварда Серлота, который станет заменой Вернеру

Теги кристал пэласрб лейпцигалександр серлот

"РБ Лейпциг" купил форварда Серлота, который станет заменой Вернеру

"РБ Лейпциг" подписал форварда Александера Серлота. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В немецкую команду футболист перешел из "Кристал Пэлас".

Контракт нападающего рассчитан до 2025 года. Футболист станет заменой Тимо Вернеру, который перешел в "Челси" в нынешнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 24-летний Серлот играл в аренде за "Трабзонспор", забив 24 гола в 34 матчах турецкой Суперлиги.

А еще: "МЮ" интересуется защитником "Лейпцига" Упамекано| http://soccernews.ru
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