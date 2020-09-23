"РБ Лейпциг" купил форварда Серлота, который станет заменой Вернеру

"РБ Лейпциг" подписал форварда Александера Серлота. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В немецкую команду футболист перешел из "Кристал Пэлас".

#RBLeipzig verpflichtet den 24-jährigen Mittelstürmer Alexander #Sørloth



Alex erhält bei uns die Rückennummer 1⃣9⃣ und hat einen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschrieben✍️



https://t.co/k3KLM343ab#DieRotenBullen pic.twitter.com/1eQVk5c57F — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 22, 2020

Контракт нападающего рассчитан до 2025 года. Футболист станет заменой Тимо Вернеру, который перешел в "Челси" в нынешнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 24-летний Серлот играл в аренде за "Трабзонспор", забив 24 гола в 34 матчах турецкой Суперлиги.

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