"РБ Лейпциг" купил французского таланта
Фото: твиттер "РБ Лейпциг".
Защитник "Страсбура" Мохамед Симакан перешел в "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2026 года.
20-летний Симакан выступает за "Страсбур" с 2019 года, провел за клуб 44 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за молодежную сборную Франции и забил один мяч.
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|Шальке
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|Унион Берлин
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