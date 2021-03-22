"РБ Лейпциг" купил французского таланта

Фото: твиттер "РБ Лейпциг".

Защитник "Страсбура" Мохамед Симакан перешел в "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2026 года.

20-летний Симакан выступает за "Страсбур" с 2019 года, провел за клуб 44 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за молодежную сборную Франции и забил один мяч.

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