"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"

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"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"

"РБ Лейпциг" объявил о трансфере норвежского нападающего лондонского "Кристал Пэлас" Александра Серлота.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. За счет бонусов сумма сделки может увеличиться еще на четыре миллиона евро.

"Король Севера. Добро пожаловать в "РБ Лейпциг", - говорится в официальном Twitter немецкого клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Серлот стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 24 гола в 34 матчах. За "Кристал Пэлас" он играл с 2018 года, провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за "Русенборг", "Буде-Глимт", "Гронинген", "Мидтъюлланн" и "Гент". За сборную Норвегии сыграл 24 матча и забил восемь мячей. 

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