"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"
"РБ Лейпциг" объявил о трансфере норвежского нападающего лондонского "Кристал Пэлас" Александра Серлота.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. За счет бонусов сумма сделки может увеличиться еще на четыре миллиона евро.
"Король Севера. Добро пожаловать в "РБ Лейпциг", - говорится в официальном Twitter немецкого клуба.
В прошлом сезоне 24-летний Серлот стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 24 гола в 34 матчах. За "Кристал Пэлас" он играл с 2018 года, провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за "Русенборг", "Буде-Глимт", "Гронинген", "Мидтъюлланн" и "Гент". За сборную Норвегии сыграл 24 матча и забил восемь мячей.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" стартовал с победы в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма
-
Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт
-
"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной". Клуб неправильно заявил игрока
-
В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
-
Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского
-
Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ
-
Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А
-
"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА
-
"Барселона" согласовала контракт с английским талантом
-
1
Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"
-
"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым
-
Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма
-
Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт
-
Президент "Урала" высказался о решении РФС признать ошибкой защитанный гол Дзюбы
-
"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной". Клуб неправильно заявил игрока
-
Защитник "Ювентуса" Пеллегрини перейдет в "Дженоа" на правах аренды
-
В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
-
Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе"
-
Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса
-
"Лидс" интересуется защитником "Реал Сосьедада" Льоренте
-
В академии Роналду на Мадейре недовольны появлением еще одной академии в честь португальца
-
"Ренн" отказался продать 18-летнего защитника "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18