"РБ Лейпциг" купил таланта из "Герты"
"РБ Лейпциг" объявил о переходе полузащитника берлинской "Герты" Лазара Самарджича.
Сумма трансфера пока неизвестна. Контракт игрока с "быками" рассчитан на пять сезонов.
18-летний немецкий хавбек, которого называют "новым Хамесом", взял себе 20-й игровой номер.
В прошлом сезоне Самарджич принял участие всего в трёх матчах в составе "Герты". Дефицит практики как раз подтолкнул футболиста к смене команды.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" показал форму на сезон-2020/21 для Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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