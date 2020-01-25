"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"

Теги рб лейпцигдинамо загреббарселонаданиэль ольмотрансферы

"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что "быки" заплатят за воспитанника "Барселоны" 30 миллионов евро без учёта бонусов.

21-летний испанец заключил с немецким клубом контракт до лета 2024 года. В новой команде он будет играть под 25-м номером.

Ольмо выступал за "Динамо" с 2014 года, сыграл 124 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" собирается переманить защитника "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории

Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 36
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 35
5 Шальке Шальке 18 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 31
7 Фрайбург Фрайбург 18 29
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Вольфсбург Вольфсбург 18 24
10 Аугсбург Аугсбург 18 23
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 21
12 Унион Берлин Унион Берлин 18 20
13 Кельн Кельн 19 20
14 Герта Герта 18 19
15 Майнц 05 Майнц 05 18 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 15
18 Падерборн Падерборн 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов