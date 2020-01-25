"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что "быки" заплатят за воспитанника "Барселоны" 30 миллионов евро без учёта бонусов.

21-летний испанец заключил с немецким клубом контракт до лета 2024 года. В новой команде он будет играть под 25-м номером.

Ольмо выступал за "Динамо" с 2014 года, сыграл 124 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.

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