"РБ Лейпциг" купил за 18 миллионов евро перспективного англичанина

"РБ Лейпциг" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Адемолы Лукмана.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 21-летний англичанин заключил с "быками" контракт до 2024 года.

В новой команде перспективный хавбек будет играть под 17-м номером.

Лукман выступал за "Эвертон" с января 2017 года, сыграл 48 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Во второй половине сезона 2017/18 юный футболист защищал цвета "РБ Лейпциг" на правах аренды.

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