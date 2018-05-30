"РБ Лейпциг" купил защитника "Монпелье"

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"РБ Лейпциг" купил защитника "Монпелье"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Монпелье" Норди Мукиеле.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. 20-летний француз заключил с "быками" контракт до лета 2023 года.

Мукиеле выступал за "Монпелье" с 2017 года, сыграл 56 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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