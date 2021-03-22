"РБ Лейпциг" купит замену Упамекано за 17 миллионов евро

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"РБ Лейпциг" купит замену Упамекано за 17 миллионов евро

Фото Actu Foot Afrique

"РБ Лейпциг" согласовал трансфер центрального защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

По информации журналиста Sky Sport News Макса Билефельда, "быки" купят француза за 17 миллионов евро с учётом бонусов.

20-летний футболист присоединится к немецкому клубу по окончании сезона и заключит контракт до 2026 года.

В составе "РБ Лейпциг" Симакан заменит Дайота Упамекано, о переходе которого ранее договорилась "Бавария".

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