"РБ Лейпциг" летом может потерять одного из своих лидеров

"РБ Лейпциг" ближайшим летом может потерять одного из своих лидеров - полузащитника Эмиля Форсберга.

Как сообщает 101 Great Goals, шведский хавбек сам намекнул на свой уход из немецкого клуба, написав в твиттере "Спасибо за всё".

Дело в том, что 26-летний футболист больше не сыграет за "быков" в этом сезоне из-за дисквалификации, поэтому, вероятно, таким образом он попрощался с болельщиками.

Форсберг выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года, сыграл 112 матчей, забил 21 гол и сделал 37 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на немецкого таланта. | http://soccernews.ru