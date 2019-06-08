"РБ Лейпциг" лидирует в гонке за Бускетсом

Полузащитник "Барселоны" Ориоль Бускетс пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Mundo Deportivo, интерес к 20-летнему футболисту проявляют несколько серьёзных клубов, однако лидирует в гонке за игроком "РБ Лейпциг".

Стоит отметить, что "блауграна" готова рассмотреть вариант только с арендой перспективного хавбека, о его полноценной продаже не может быть и речи.

За первую команду "Барселоны" Бускетс пока сыграл только 2 матча. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году.

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