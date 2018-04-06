"РБ Лейпциг" – "Марсель" – 1:0 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Марсель" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "РБ Лейпциг" и "Марселем" (1:0).

Видео: "РБ Лейпциг" – "Марсель".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" с минимальным счетом дома переигрывает "Марсель". | http://soccernews.ru

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