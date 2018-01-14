"РБ Лейпциг" может подписать юного таланта "Бенфики"

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"РБ Лейпциг" может подписать юного таланта "Бенфики"

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Умаро Эмбало, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет приобрести футболиста этой зимой. Португальцы оценивают игрока в 18 миллионов евро. Также им интересуется "Барселона".

16-летний Эмбало сыграл 18 матчей за юношескую сборную Португалии и забил 15 голов.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" дома обыграл "Шальке". | http://soccernews.ru

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