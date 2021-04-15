"РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии"

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может со следующего сезона возглавить "Баварию".

По информации Sport1, "быки" готовы отпустить своего главного тренера только в обмен на солидную компенсацию.

"РБ Лейпциг" рассчитывает заработать на такой сделке от 15 до 20 миллионов евро. Контракт 33-летнего специалиста с клубом действует до 2023 года.

Напомним, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для "Баварии" в случае ухода Ханса-Дитера Флика.

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