"РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии"
Фото твиттер Юлиана Нагельсманна
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может со следующего сезона возглавить "Баварию".
По информации Sport1, "быки" готовы отпустить своего главного тренера только в обмен на солидную компенсацию.
"РБ Лейпциг" рассчитывает заработать на такой сделке от 15 до 20 миллионов евро. Контракт 33-летнего специалиста с клубом действует до 2023 года.
Напомним, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для "Баварии" в случае ухода Ханса-Дитера Флика.
Не пропустите: "Бавария" может пригласить Аллегри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Реал" не торопится продлевать контракт с Вараном
-
"Фиорентина" не думает, что Кокорин сможет выйти на поле раньше конца апреля
-
Семак поделился ожиданиями от игры с "Краснодаром"
-
Названы даты проведения матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
Основной защитник "Зенита" не сыграет с "Краснодаром"
-
Гол с центра поля принёс победу "Шемрок Роверс" в матче чемпионата Ирландии
-
Фоден установил новый рекорд Лиги Чемпионов
-
Гвардиола повторил достижение Моуринью, Анчелотти и ван Гала
-
Лука Тони оценил поведение Роналду
-
10 клубов претендуют на Андреа Белотти
-
"Спартак" отреагировал на то, что Шалимов перепутал возраст Умярова
-
Гаттузо может возглавить "Фиорентину" Кокорина
-
Беллингем - второй в списке самых молодых игроков, забивавших в плей-офф ЛЧ
-
"РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии"
-
Зинченко и Холанд обменялись футболками
-
2
Сезон без трофеев: почему вылет "Ливерпуля" от "Реала" заслуженный, но не критический, и когда будут улучшения?
-
"Барселона" нацелилась на защитников "Аякса" и "Фейеноорда"
-
В Латвии убили футбольного агента
-
Доннарумма может летом перейти в "Ювентус"
-
Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20