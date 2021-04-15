"РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии"

Теги рб лейпцигбавария мюнхенюлиан нагельсманн

"РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии"

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может со следующего сезона возглавить "Баварию".

По информации Sport1, "быки" готовы отпустить своего главного тренера только в обмен на солидную компенсацию.

"РБ Лейпциг" рассчитывает заработать на такой сделке от 15 до 20 миллионов евро. Контракт 33-летнего специалиста с клубом действует до 2023 года.

Напомним, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для "Баварии" в случае ухода Ханса-Дитера Флика.

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