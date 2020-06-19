"РБ Лейпциг" может заменить Вернера нападающим "Монако"
"РБ Лейпциг" изучает варианты усиления атаки в связи с уходом из клуба нападающего Тимо Вернера.
По информации Le10Sport, среди прочих в шорт-лист немецкого клуба входит форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер.
Конкуренцию "быкам" может составить "Манчестер Юнайтед". Ранее французом также интересовалась "Барселона".
Сам Бен-Йеддер готов сменить команду, поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов. Монегаски оценивают своего лидера в 40 миллионов евро.
В досрочно завершённом сезоне игрок провёл за "Монако" 31 матч, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20