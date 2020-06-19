"РБ Лейпциг" может заменить Вернера нападающим "Монако"

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"РБ Лейпциг" может заменить Вернера нападающим "Монако"

"РБ Лейпциг" изучает варианты усиления атаки в связи с уходом из клуба нападающего Тимо Вернера.

По информации Le10Sport, среди прочих в шорт-лист немецкого клуба входит форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер.

Конкуренцию "быкам" может составить "Манчестер Юнайтед". Ранее французом также интересовалась "Барселона".

Сам Бен-Йеддер готов сменить команду, поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов. Монегаски оценивают своего лидера в 40 миллионов евро.

В досрочно завершённом сезоне игрок провёл за "Монако" 31 матч, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

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