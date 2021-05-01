"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
В Бремене завершился полуфинальный матч Кубка Германии между "Вердером" и "РБ Лейпциг". Несмотря на то, что встречающиеся команды в текущем сезоне находятся на разных полюсах в турнирной таблице Бундеслиги (хозяева борются за выживание, а гости за чемпионство), игра выдалась равной и до самого конца трудно было предугадать исход. Оба тайма основного времени завершились без забитых мячей и комндам пришлось сыграть дополнительные полчаса, что к контексте плотного графика совсем не радовало наставников. "Быки" смогли забить в самом начале первого дополнительного тайма и, казалось, уже не упустят победу. Однако, хозяева, зная, что выход в финал турнира сможет принести им возможность сыграть в еврокубках в следующем сезоне, бросились отыгрываться. Им удалось это сделать на 105+1 минуте. Встреча шла к послематчевым пенальти, но в самой концовке, на 120+1 минуте Форсберг помог гостям вырвать победу. Финальный свисток ознаменовал победу команды Нагельсманна со счетом 2:1.
В финале "РБ Лейпциг" будет ждать победителя пары "Боруссия" Дортмунд - "Хольштайн Киль".
"Вердер" - "РБ Лейпциг" 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) после дополнительного времени.
Голы: Хван Хи Чхан, 93 - 0:1, Битенкур, 105+1 - 1:1, Форсберг, 120+1 - 1:2
"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Мойсандер, Гросс (Баргфреде, 119), Гебре Селассие, Мбом (Битенкур, 73), Эггештайн, Велькович, Зельке (Мевальд, 96), Фюллькруг (Осако, 66), Сарджент.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Конате, Анхелиньо (Хенрихс, 101), Айдара (Нкунку, 46; Форсберг, 114), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Ольмо, Орбан, Серлот (Хван Хи Чхан, 90).
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