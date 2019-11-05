"РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" в матче Лиги Чемпионов

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"РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" в матче Лиги Чемпионов

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Диего Демме и Марсель Забитцер

"Лейпциг" опередил "Зенит" по основным статистическим показателям: 66% владения мячом, 20 ударов (против 10), 7 в створ (против 5).

"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2 (0:1)

Голы: Демме, 45+5 - 0:1, Забитцер, 63 - 0:2.

"Зенит": Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев, Осорио, Азмун, Дзюба.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Таким образом, "Зенит" с 4 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы G. "РБ Лейпциг" с 9 очкам возглавляет группу.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом". "Лейпциг" в этот же день сыграет с "Бенфикой".

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