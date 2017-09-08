"РБ Лейпциг" на выезде одолел "Гамбург"

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"РБ Лейпциг" на выезде одолел "Гамбург"

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" уступил "РБ Лейпцигу".

"Гамбург" – "РБ Лейпциг" 0:2

Голы: Кейта, 67 - 0:1, Вернер, 75 - 0:2

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен (Сакаи, 71), Дикмайер, Экдаль (Шипплок, 74), Юнг, Холтби, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 37), Вуд, Хан.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Бернардо (Клостерманн, 59), Упамекано, Забитцер, Кейта, Демме, Брума (Кампль, 69), Вернер, Огюстен (Поульсен, 78).

Предупреждения: Кейта (59), Уолас (87). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 РБ Лейпциг 3 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Гамбург 3 6
6 Боруссия Менхенгладбах 2 4
7 Хоффенхайм 2 4
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
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