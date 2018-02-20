"РБ Лейпциг" на выезде уступил "Айнтрахту"

Теги рб лейпцигайнтрахт франкфурт

"РБ Лейпциг" на выезде уступил "Айнтрахту"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" переиграл "РБ Лейпциг".

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Огюстен, 13 - 0:1, Чендлер, 22 - 1:1, Боатенг, 26 - 2:1

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Фалетт, Чендлер, Сальседо, Вольф (Гачинович, 83), Боатенг (Фернандес, 68), Ребич (Йович, 80), Хасебе, да Кошта, Аллер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кейта (Форсберг, 61), Лаймер, Демме (Поульсен, 46), Ильзанкер, Забитцер, Лукман (Вернер, 76), Огюстен.

Предупреждения: Ребич (33), Вольф (38), Хасебе (47), Орбан (51), Чендлер (64), Боатенг (65), Фалетт (75), Клостерманн (81). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 23 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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