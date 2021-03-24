"РБ Лейпциг" нацелился на форварда "Штутгарта"

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"РБ Лейпциг" нацелился на форварда "Штутгарта"Фото Sports.ru

Форвард "Штутгарта" Саша Калайджич попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".

По сведениям Goal.com, "Штутгарт" оценивает 23-летнего австрийца в 25 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Калайджича 14 голов и три ассиста в 28 играх.

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