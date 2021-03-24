"РБ Лейпциг" нацелился на форварда "Штутгарта"
Фото Sports.ru
Форвард "Штутгарта" Саша Калайджич попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".
По сведениям Goal.com, "Штутгарт" оценивает 23-летнего австрийца в 25 миллионов евро.
Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету Калайджича 14 голов и три ассиста в 28 играх.
Читайте также: "РБ Лейпциг" купил французского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Канделаки отреагировала на гол Дзюбы в матче с Мальтой
-
"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе легенды клуба
-
РПЛ показала лучшие голы Олича
-
Жена Карпина рассказала о рационе мужа
-
"РБ Лейпциг" нацелился на форварда "Штутгарта"
-
"Торпедо" одержало победу в первом матче после увольнения Игнашевича
-
Черчесов опубликовал пост в инстаграме перед матчем с Мальтой
-
Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022
-
Промес высказался о Тедеско
-
"Локомотив" пытается уговорить Жемалетдинова на понижение зарплаты
-
Новый тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о Кокорине
-
"Палмейрас" подписал трансферную цель ЦСКА
-
"Спартак" может переманить 19-летнего игрока "Локомотива"
-
Недвед назвал причины ухода Аллегри и Сарри из "Ювентуса"
-
Мостовой прокомментировал назначение Олича на пост тренера ЦСКА
-
Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру
-
Мойсе Кин не поможет сборной Италии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022
-
Стала известна дата перенесенного матча "Интер" - "Сассуоло"
-
"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетия
-
"Спартак" в Твиттере жестко посмеялся над "Матч ТВ" (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20