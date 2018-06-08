"РБ Лейпциг" нацелился на французского защитника

"РБ Лейпциг" нацелился на защитника "Монпелье" Жерома Руссийона, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "быки" намерены купить 25-летнего француза этим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 5-7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Руссийон сыграл за "Монпелье" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Напомним, что ранее "РБ Лейпциг" купил другого защитника "Монпелье" Норди Мукиеле. | http://soccernews.ru