"РБ Лейпциг" нацелился на хавбека "Милана"

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".

Как сообщают немецкие СМИ, трансфер может состояться летом, когда у немецкого клуба появятся деньги с продажи Наби Кейта.

Действующее соглашение Чалханоглу с "россонери" рассчитано до лета 2021 года.

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