"РБ Лейпциг" нацелился на игрока "Баварии"

"РБ Лейпциг" нацелился на полузащитника "Баварии" Себастьяна Руди, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, в подписании 28-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "быков" Ральф Рангник.

Известно, что клубы уже провели первый раунд переговоров по трансферу Руди, стоимость которого оценивается в 15 миллионов евро.

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