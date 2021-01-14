"РБ Лейпциг" нацелился на таланта "Арсенала"

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"РБ Лейпциг" нацелился на таланта "Арсенала"

"РБ Лейпциг" проявляет интерес к нападающему лондонского "Арсенала" Фолэрину Балогану, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Быки" уже согласовали с игроком условия личного контракт, но должны договориться с "Арсеналом" по сумме трансфера. Контракт игрока с "канонирами" истекает летом 2021 года, поэтому сумма компенсации может быть небольшой.

В нынешнем сезоне 19-летний Балоган провел за "Арсенал" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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