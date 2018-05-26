"РБ Лейпциг" нацелился на вингера "Челси"

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"РБ Лейпциг" нацелился на вингера "Челси"

"РБ Лейпциг" нацелился на вингера "Челси" Кенеди, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "быки" считаются главным претендентом на 22-летнего бразильца, в услугах которого также заинтересованы "Арсенал", ПСЖ и "Бавария".

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Кенеди провёл на правах аренды в "Ньюкасле", сыграл 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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