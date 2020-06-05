"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру

"РБ Лейпциг" уже определился с заменой для нападающего Тимо Вернера, который близок к переходу в "Челси".

Сообщается, что заменить звёздного немца в составе "быков" должен вингер "Вердера" Милот Рашица.

Купить 23-летнего косовара "РБ Лейпциг" готов за 20 миллионов евро, что на 8 миллионов меньше его рыночной стоимости.

В текущем сезоне Рашица сыграл за "Вердер" 29 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" продлил контракт с воспитанником клуба. | http://soccernews.ru