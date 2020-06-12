"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"
Нападающий "Зальцбурга" Хван Хи Чхан стал трансферной целью "РБ Лейпциг", сообщает Bild.
По сведениям издания, "быки" рассматривают кандидатуру корейца в качестве замены для Тимо Вернера, который уходит в "Челси".
Если 24-летнего футболиста подписать не удастся, то клуб вернётся к варианту с вингером "Вердера" Милотом Рашицей.
Хван Хи Чхан в текущем сезоне сыграл за "Зальцбург" 33 матча, забил 14 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17