"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"

Нападающий "Зальцбурга" Хван Хи Чхан стал трансферной целью "РБ Лейпциг", сообщает Bild.

По сведениям издания, "быки" рассматривают кандидатуру корейца в качестве замены для Тимо Вернера, который уходит в "Челси".

Если 24-летнего футболиста подписать не удастся, то клуб вернётся к варианту с вингером "Вердера" Милотом Рашицей.

Хван Хи Чхан в текущем сезоне сыграл за "Зальцбург" 33 матча, забил 14 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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