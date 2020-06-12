"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"

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"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"

Нападающий "Зальцбурга" Хван Хи Чхан стал трансферной целью "РБ Лейпциг", сообщает Bild.

По сведениям издания, "быки" рассматривают кандидатуру корейца в качестве замены для Тимо Вернера, который уходит в "Челси".

Если 24-летнего футболиста подписать не удастся, то клуб вернётся к варианту с вингером "Вердера" Милотом Рашицей.

Хван Хи Чхан в текущем сезоне сыграл за "Зальцбург" 33 матча, забил 14 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели. | http://soccernews.ru
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