"РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера

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"РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера

Фото инстаграм Марселя Забитцера

"Бавария" ведёт переговоры с "РБ Лейпциг" по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера.

Мюнхенский клуб готов выкупить 27-летнего футболиста, который через год может стать свободным агентом, за 10 миллионов евро.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "быков" такое предложение не устраивает - они хотят заработать больше на продаже австрийца.

В прошлом сезоне Забитцер сыграл за "РБ Лейпциг" 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.

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