"РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера
Фото инстаграм Марселя Забитцера
"Бавария" ведёт переговоры с "РБ Лейпциг" по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера.
Мюнхенский клуб готов выкупить 27-летнего футболиста, который через год может стать свободным агентом, за 10 миллионов евро.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "быков" такое предложение не устраивает - они хотят заработать больше на продаже австрийца.
В прошлом сезоне Забитцер сыграл за "РБ Лейпциг" 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.
Не пропустите: "Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
Лента новостей
-
"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"
-
Йович останется в "Реале"
-
"Наполи" интересуется Пьяничем
-
Стали известны сроки восстановления Модрича
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
-
Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом
-
"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплаты
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
Голкипер "Шахтера" травмировался и не сыграет с "Монако" в Лиге чемпионов
-
"Боруссия" может подписать футболиста "РБ Лейпцига"
-
Альба согласился на снижение зарплаты
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
-
Сенников назвал лучшего форварда РПЛ
-
"РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера
-
Тренер "Милана" огласил сроки возвращения Ибрагимовича на поле
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Мамаев - о разводе с женой Аланой: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20