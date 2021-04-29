"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера
"РБ Лейпциг" официально анонсировал назначение Джесси Марша на пост главного тренера со следующего сезона.
1 июля 2021 года американский специалист сменит Юлиана Нагельсманна. Тогда же вступит в силу двухлетний контракт между сторонами.
Марш уже работал в "РБ Лейпциг" в сезоне 2018/19, будучи помощником Ральфа Рангника.
Сейчас 47-летний наставник возглавляет "РБ Зальцбург". Эту должность он занимает с лета 2019 года.
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|Команда
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|22
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|22
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|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
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|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
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