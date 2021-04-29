"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера

Теги рб лейпцигзальцбургджесси марш

"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера

"РБ Лейпциг" официально анонсировал назначение Джесси Марша на пост главного тренера со следующего сезона.

1 июля 2021 года американский специалист сменит Юлиана Нагельсманна. Тогда же вступит в силу двухлетний контракт между сторонами.

Марш уже работал в "РБ Лейпциг" в сезоне 2018/19, будучи помощником Ральфа Рангника.

Сейчас 47-летний наставник возглавляет "РБ Зальцбург". Эту должность он занимает с лета 2019 года.

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