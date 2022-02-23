"РБ Лейпциг" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Нкунку
Фото: инстаграм Кристофера Нкунку/Автор неизвестен
"РБ Лейпциг" определился с ценой на французского полузащитника Кристофера Нкунку, которым интересуется "Манчестер Юнайтед", сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста 75 миллионов евро. На приобретении игрока настаивает главный тренер манкунианцев Ральф Рангник.
В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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|20
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